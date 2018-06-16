Врачи из Англии прогнозируют устаревание концепции хирургических вмешательств в ближайшие 20 лет

Врачи из Королевского колледжа хирургов Англии сообщили, что через 20 лет большая часть хирургических вмешательств устареет, а те, что сохранятся, будут иметь неинвазивный характер.

В своём докладе медики подчеркнули, что новые технологии, такие как хирургические роботы, искусственный интеллект и новые вакцины, определят будущее хирургии уже в течение следующих двадцати лет. Врачи отметили устаревание концепции хирургических вмешательств. Так, по их мнению, благодаря вакцинам и новым методам терапии в будущем произойдёт снижение распространённости рака и лечение его оперативным вмешательством. Кроме того, отмечается немалая роль стволовых клеток в развитии медицины.

Медики прогнозируют развитие регенеративной медицины и методов лечения при помощи стволовых клеток предотвратят множество операций на открытом сердце. Кроме того, они имеют большие перспективы в лечении нейродегенеративных патологий, например, болезни Альцгеймера. Однако не стоит говорить о полном исчезновении операций.

Медики считают, что подобные процедуры, пусть и менее интенсивные и с коротким сроком восстановления, в будущем будут использоваться в качестве профилактической помощи и улучшения качества жизни пожилых людей.

Также недавно Александр Хрипун, являщийся руководителем московского департамента здравоохранения сообщил, что в настоящее время московские хирурги проводят не менее 70% операций лапароскопическим методом (без разрезов). Кроме того, в широкую практику московских больниц вводятся роботические вмешательства.