Ученые выяснили, что отложенные дела сокращают чувство свободного времени и понижают продуктивность

Американские ученые выяснили, что снижение уровня нагрузки на мозг и отказ от планирования большого количества дел на ограниченный промежуток времени увеличивает продуктивность деятельности человека. Эксперты советуют работать более расслабленно, чтобы увеличить продуктивность за максимально короткое время.

Специалисты из Университета штата Огайо (англ. Ohio State University) провели психологический тест среди десятка добровольцев и выяснили, что люди, которые все время живут в режиме жесткого тайм-менеджмента и планируют много дел наперед, в итоге успевают сделать меньше, чем те, кто ведет более расслабленный образ жизни. Эксперты объяснили такой вывод психологическим явлением, что для максимальной продуктивности человеку нужно ощущать запас времени, благодаря чему он не будет подвергаться лишнему стрессу и сможет наиболее эффективно определять список дел, которые можно успеть сделать сразу.

Специалисты предлагают в первую очередь решать самые важные задачи, чтобы таким образом освободить свой мозг от «гонки» и заставить его работать в менее стрессовом режиме и быть более продуктивным.

Участников эксперимента разделили на две группы. Первой группе сказали, что их друзья приедут на встречу в течение часа, второй – в течение дня. В итоге выяснилось, что члены первой группы за ограниченный отрезок времени успели выполнить меньше дел, чем участники эксперимента во второй группе, которые спокойно работали в течение дня.