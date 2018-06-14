Ловлэндская лягушка признана самым загадочным монстром планеты

Загадка Ловлэндской лягушки, которая обитает только в американском штате Огайо в районе небольшого города Ловлэнд, уже много лет привлекает ученых, исследователей и просто любопытных туристов, которые пытаются разгадать ее тайну. Ловлендская лягушка считается самым загадочным монстром планеты, который ходит на двух ногах и имеет рост 1,2 метра.

Можно было бы все списать на богатую фантазию некоторых мистически настроенных людей, если бы не фото-доказательства существования этого существа.

Впервые загадочную лягушку заметил водитель авто в 50-х годах. Он рассказал, что ночью при свете фар увидел на дороге странных существ, которые пытались быстро скрыться из зоны видимости. Очевидец был так напуган, что предпочел продолжить свой путь только после рассвета. Второй раз загадочное существо было замечено полицейским в 70-х годах, когда он патрулировал окрестности Ловлэнда. Он увидел, как гигантская лягушка встала на задние лапы, после чего убежала в лес.

Ученые уже много лет бьются над разгадкой этого феномена и пытаются понять, что это и откуда. Помимо приверженцев версии, что монстр действительно существует, находится также и большое количество скептиков, которые утверждают, что все это мистификация, созданная для привлечения наивных туристов.