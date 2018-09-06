Американские ученые доказали, что говорить правду - сексуально

Всем с детства родители внушали, что врать – это плохо. Однако, став взрослыми, мы нередко забываем об этом родительском завете и «выкручиваемся» из неудобных ситуаций при помощи лжи. Оказывается, зря. Как выяснили американские ученые, говорить правду – это сексуально.

В «Журнале экспериментальной психологии» были опубликованы результаты исследования специалистов бизнес–школы Университета Чикаго, согласно которым те люди, которые говорят правду, производят хорошее впечатление и выглядят в глазах окружающих более сексуально привлекательными.

В первом эксперименте приняли участие сто добровольцев разных возрастов и полов, которые в течение трех дней говорили только правду. Организаторы эксперимента также попросили их вести дневник разговоров с окружающими, а после окончания эксперимента участники заполнили специальную расширенную анкету с вопросами, касающимися реакции людей на подобное поведение.

Во втором опыте гетеросексуальные и однополые пары должны были честно поговорить друг с другом, не избегая «острых углов» и конструктивной критики. В финале эксперимента им предложили оценить, как и насколько после непростого разговора изменился уровень привлекательности партнера и как высказанная правда в целом повлияла на их отношения.

Оказалось, что правда выгоднее лжи. Судя по результатам, честность участников эксперимента получала исключительно положительный отклик и отношения в парах стали крепче.

Американские ученые доказали, что не врать - это очень сексуально. Хороший вывод, советуем всем взять на вооружение.