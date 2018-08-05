Учёные активно разрабатывают «сыворотку долголетия»

В исследования по продлению жизни было вложено уже почти 30 миллиардов долларов.

Geroscience - это новый сфокусированный подход, направленный на то, чтобы нацелить молекулярные процессы, которые лежат в основе старения, и заморозить их ещё в зачаточном состоянии, останавливая старение ещё до его начала. Исследователи делают амбициозные заявления о долголетии человека, что не могло не привлечь внимание некоторых крупных инвесторов.

Основатель Amazon Джефф Безос, самый богатый человек в мире, и крупные компании, такие как Google и Facebook, а также подразделение федерального правительства, занимающееся финансированием науки, делают большие ставки на исследования. По данным на 9 декабря 2018 года известно, что в исследования уже вложено 29,1 миллиардов долларов.

Джим Меллон, британский предприниматель и инвестор, считает, что люди в конечном итоге смогут доживать до 120 лет. Он использовал термин «период здоровья», чтобы подчеркнуть осознание того, что сохранение больных людей в течение нескольких дополнительных десятилетий не будет иметь смысла.

Однако, это уже породило волну недовольства среди обычных граждан, которые не без оснований полагают, что такая роскошь будет доступна в основном для высших слоёв общества.