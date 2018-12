Ученые установили роль бактерий микоплазм в развитии раковых заболеваний

Исследователи из школы медицины университета Мэриленда сообщили о микоплазмах, которые могут становиться причиной развития онкологии. Свои исследования учёные опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В результате исследований учёные выяснили, что белок микоплазм, называемый DnaK, становится причиной нарушения способности клеток к восстановлению повреждённых ДНК, что может повлечь развитие онкологии. В случае верности данных выводов, роль бактериальных инфекций в онкогенезе будет пересмотрена.

Об открытии поведал Роберт Галло, являющийся одним из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека. По его словам, около 20% от всех случаев онкозаболеваний вызваны инфекциями, а в новой работе им удалось объяснить, каким образом бактериальная инфекция вызывает цепь событий, ведущих к развитию рака. Также благодаря исследованию удалось выяснить, как некоторые инфекции препятствуют лечебному воздействию противораковых препаратов.

Анализ влияния инфекционных микоплазм на развитие лимфомы проводили на лабораторных мышах, которым подавили иммунитет. В процессе эксперимента учёные установили, что микоплазмы ускоряют развитие лимфомы. Давид Зелла, который является первым автором публикации, рассказал, что DnaK ослабляет активность клеточных белков, в том числе р53, участвующих в восстановлении ДНК и противораковой деятельности. При этом DnaK, выделяемый бактериями, способен попадать в здоровые клетки. Также при подавлении р53 белок микоплазм способствует уменьшению эффективности противораковых лечебных средств.

Исследователи подчёркивают, что микоплазмы – далеко не единственные бактерии, провоцирующие онкогенез.