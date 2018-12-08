Учёные создали искусственную плоть: первый шаг на пути к андроиду

Фундаментом послужила синтетическая плоть из силикона для так называемых «мягких клапанов».

Область создания синтетической плоти достигла некоторых впечатляющих достижений в последние годы, что означает, что мы находимся на пути к созданию андроидов, обладающих той самой плотью, которая отличает нас от наших механических собратьев. Мягкие черви, ногти и щупальца из силикона - вот лишь несколько машин, находящихся в разработке, но у них все еще есть «твёрдые» детали, составляющие их внутреннюю механику. В настоящее время клапаны, контролирующие давление воздуха для управления движениями ботов, представляют собой жёсткие готовые компоненты.

Теперь, благодаря новой технологии, созданной учёными из лаборатории профессора Джорджа Уайтсайда в Вудфорде и Университета Энн А. Флауэрс, появился первый в истории мягкий клапан. Стандартные жёсткие пневматические клапаны помогают контролировать движение мягких роботов, подавая воздух (в большинстве случаев) в камеры по указанию оператора устройства или программирования. Сеть труб или воздушных пузырей построена по всей конечности робота, заполняя её или опорожняя по мере необходимости для достижения желаемого движения. В сочетании с достижениями в области сенсорных технологий мы также вскоре сможем увидеть покрытых синтетической плотью роботов, которые будут выглядеть, чувствовать и ощущать прикосновение, как мы.

С другой стороны, объятия робота могут показаться подлинными, а работники-роботы могут работать во внешней среде, которой не хватает точности, необходимой их коллегам цельнометаллическим коллегам для правильной работы. К сожалению, недостатков предостаточно, и киностудии по всему миру уже развлекают нас многочисленными антиутопиями про злобных киборгов.