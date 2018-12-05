Ученые сообщили о характере женщин, любящих жесткий секс

Ученые из Цзинаньского университета, который находится в Китае, сообщили о повадках и характере женщин, которые любят пассивную роль в сексе, они же являются приверженцами БДСМ.

Специалисты провели несколько анализов и опросили тысячу женщин. Тем самым смогли сделать вывод, что данный тип не проявляет сочувствия к другим людям. О данный сообщил Daily Mail.

Те женщины, которые любят быть привязанными к кровати и отшлепанными, являются безразличными к проблемам других и не имеют сострадания.

Проделанный эксперимент включал в себя также демонстрацию фотографий женщин с различными эмоциями и выражениями лица. Люди, практикующие жесткий секс, не могут испытать жалость или же сострадание. Более того, женщинам нравится боль в чужых глазах, они испытывают наслаждение и возбуждение.

Ранее ученые выяснили, что диета вегетарианцев способна породить эпилепсию у детей. Такие убеждения выразил Алан Лунд, который является медицинским экспертом в Дании. На сегодняшний день, данная проблема широко распространена и вызывает резонанс в стране. Но семьи, которые придерживаются подобной диеты, растут с каждым днем.