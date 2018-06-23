Ученые рассказали о новом подходе к лечению болезни Альцгеймера

Исследователи из Вашингтонского университета переклассифицировали болезнь Альцгеймера на 6 разных подгрупп. По их словам, это большой шаг вперёд, так как новая классификация позволит рассматривать и лечить каждого пациента по-разному, применяя более эффективную терапию в каждом конкретном случае.

Так, в настоящее время болезнь Альцгеймера классифицируют на раннюю и позднюю стадии. Новое исследование вашингтонских учёных, которое они опубликовали в журнале Molecular Psychiatry, указывает на дополнительные категории заболевания, которые позволяют получать более точные результаты при тестировании препаратов, а также при проведении исследований.

Шабхабрат Мукерджи, один из проводивших исследования учёных, рассказал, что при лечении болезни Альцгеймера даже эффективный препарат может оказаться бессилен при клинических исследованиях из-за того, что у всех испытуемых различные типы заболевания, требующие индивидуального подхода.

Для проверки своей гипотезы учёные разбили 4050 пациентов с диагностированной поздней стадией болезни Альцгеймера, на 6 групп, учитывая их когнитивное функционирование.

Группы проанализировали на наличие генетических различий, объясняющих разницу в их когнитивном функционировании. В результате учёные выявили 33 однонуклеатидных полиморфизма (ОНП), то есть специфических места на геноме, имеющих сильные генетические связи с характеристиками болезни в каждой из шести групп испытуемых. Ранее, учёными были выявлены лишь 20 ОНП.

Исследователи отмечают, что один вариант гена – аллель е4 АРОЕ - в данный момент рассматривается ими как один из ощутимых факторов риска в развитии болезни патологии у людей с европейской родословной, что противоречит их прошлым исследованиям.