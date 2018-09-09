Система очистки Тихоокеанского пятна The Ocean Cleanup оказалась неэффективной

Свою эффективность не смогла доказать система System 001 проекта The Ocean Cleanup, разработанного для очищения Тихоокеанского пятна, как передает Science Alert.

В октябре System 001 с готовностью приступила к работе. Спустя полтора месяца выяснилось, что система не в состоянии удержать пластик, который она собрала. Корректной работе препятствует скорость течения: система не успевает за движением частиц мусора. Об этом рассказал главный директор The Ocean Cleanup.

Однако авторы проекта не сильно обеспокоены провалом операции. System 001 выступила как тестовая модель будущей усовершенствованной системы очистки. Теперь команда авторов проекта будет трудиться над технологией, удерживающей мусор в сетях.

System 001 выглядит как U-образный «сачок» для сборки мусора размером 600 метров. Его цель – быстрая сборка мусора быстрее. Система будет двигаться за счет ветра и течения воды, что значительно сэкономит энергию.

Занимаемая Большим мусорным пятном Тихого океана площадь имеет размер 1,6 млн кв. км. Согласно подсчетам, в этом месте сосредоточено 80 тыс. тонн пластика. С помощью Ocean Cleanup и 60 систем System 001 к 2040 будет убрано 90% мусора из пятна, как надеются авторы проекта.