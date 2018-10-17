Ученые выяснили, что супругам нужно спать в разных кроватях

Специалисты из Университета Райерсона изучили привычки сна среди семейных пар. Результаты удивили ученых. Оказалось, что благоприятным является как для брака, так и здоровья, сон в разных кроватях.

Выяснилось, что привычка спать в одной постели может иметь негативное влияние, чем укрепить союз. Супругам может быть комфортно абсолютно в разных условиях. Некоторые страдают бессонницей, и любое поведение партнера во сне может привести к еще большему беспокойству. Другие любят спать с открытыми окнами, а кому-то холодно в таких условиях и важно закутаться в одеяло. Кроме того, такие очевидные факторы, как храп и болтовня, также могут стать причиной раздражения.

В результате это приводит к недосыпу и отрицательно скажется на взаимоотношениях. Поэтому ученые уверены, что гораздо лучше спать в разных кроватях, чтобы избежать повода для конфликта, высыпаться, создавать себе хорошее настроение на весь день. Интересно, что по данным специалистов, это действительно помогает укреплять эмоциональную близость. Кроме того, исследование показало, что около четверти пар, участвовавших в эксперименте, спят в разных постелях, а 10% еще и в разных комнатах.