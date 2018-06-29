Индейка прибыла: корабль Dragon доставил груз на МКС

Американский космический корабль прибыл на МКС с небольшой задержкой. В составе груза есть не только приборы для научных опытов, также космонавтам доставили еду к Рождеству.

Корабль Dragon доставил груз на МКС. С Земли он вылетел на ракете-носителе Falcon 9. Запуск груза на МКС состоялся 5 декабря. Проблемы связи стали причиной небольшой задержки. Однако, стыковка все-таки началась.

По данным, которые сообщили специалисты NASA, из 2,5 тонн груза, который корабль Dragon доставил на МКС, 11 килограммов составляют предметы, которые передали для космонавтов Росси. Корабль пробудет на МКС примерно месяц. За это время астронавты будут проводить эксперименты, а затем вышлют итоги своих исследований на Землю кораблем.

Ранее уже сообщалось, что среди груза с научным оборудованием для космонавтов был и сюрприз. Корабль также доставил на МКС праздничные блюда к рождеству. Среди продуктов – американские традиционные лакомства. «Индейка прибыла», - можно сказать о грузе, ведь главным блюдом среди всех отосланных на МКС оказалась именно птица.