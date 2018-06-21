Глобальное потепление делает акул правшами

Во время эксперимента ученые имитировали температуру воды, прогнозируемую в 2100 годах. О результатах пишет издание Daily Mail со ссылкой на журнал Symmetry.





Команда биологов выбрала объектом исследования бычьих акул, обитающих в австралийском заливе Порт-Джексон. Они добыли несколько яиц и поместили их в большую емкость. Воду нагрели до 23,6 градусов по Цельсию, что на 3 градуса выше текущей. Экспремент показал, как глобальное потепление повлияет на отдельно взятую фауну.

В таких условиях половина детенышей скончалась через месяц. А большинство выживших стали правшами. Это показал следующий этап эксперимента, когда подросших акул поместили в длинный бассейн с Y-образной развилкой. В каждом коридоре подопытных ожидала вкусная награда. Однако практически все неизменно делали выбор в пользу правого.

В науке такое явление называется латерализацией. Авторы исследования отметили, что не ожидали столь резкой перемены поведения животных из-за климата. Вероятно, дальнейшее повышения температуры приведет к подобным последствиям и у других представителей земной фауны.