Токсикологи: Сварочный дым наносит вред нервной системе

Опасные для нервной системы человека наночастицы образуются в процессе сварки с использованием разнообразных видов электродов. Ученые-токсикологи разместили свои выводы в Scientific Reports.

Образование в сварочном дыму вредных твердых наночастиц не зависит напрямую от вида электродов, используемых при сварке. Имеет значение диаметр и размер наночастиц: если средний диаметр наночастицы 5 нанометров, значит, ее можно считать вредоносной. Опасными считаются наночастицы оксидов железа, марганца, силикона (около 41, 18 и 6% соответственно) и хрома.

Для нервной системы человека наибольшую опасность представляют мелкие наночастицы, имеющие диаметр до 1 нанометра. Из-за своих размеров они способны проникать в дыхательную систему человека, воздействуя на нервную систему, как сообщил один из авторов исследования Кирилл Голохваст. Все дело в токсичности, которой обладают химические соединения, выделяющиеся во время сварки.

На данный момент не установлены подробности появления твердых наночастиц во время сварки. Неизвестна их форма и находящиеся в составе элементы. Учеными не установлено, как вредные частицы распределяются в рабочем пространстве и за его пределами. По этим причинам все еще не удается усовершенствовать правила техники безопасности для рабочих-сварщиков. Дальнейшие исследования ученых в этой области должны помочь свести к минимуму риски, которым подвергаются рабочие на производстве.