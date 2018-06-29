Для астронавтов уже отправлен съедобный груз, в котором содержатся блюда для празднования Рожденства. Также на МКС с Земли отправили живых мышей и червей, на них ученые будут изучать процесс старения в невесомости.

Космонавты МКС получат на Рождество индейку и клюквенный соус. Уже сегодня, 8 декабря, должна состояться стыковка груза с американским модулем Международной Космической Станции.

В США с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon. На МКС ракета была отправлена 5 декабря. Помимо индейки и клюквенного соуса космонавты также получат и другие праздничные блюда. Астронавтам передали с Земли пирог с фруктами и батат в сахаре.

Корабль везет астронавтам не только праздничные блюда к Рождеству. Также космонавты получат оборудование и различные материалы, которые будут им нужны в научной работе. В общей сложности корабль доставит на МКС около 2,5 тонн груза. Среди «посылок» на МКС особо отмечаются мыши и черви. Живые организмы помогут ученым изучить влияние невесомости на процессы старения.

Именно из-за мышей был отложен запуск корабля. Предполагалось, что груз отправится на МКС раньше, но запуск отложили из-за обнаружения плесени в корме мышей. Специалисты экстренно заменили корм и лишь тогда отправили корабль с индейкой и оборудованием на МКС.