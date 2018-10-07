Ученая из Кировской области открыли новый вид древней рептилии, размером с собаку

Останки звероящера 20 лет ожидали своего исследователя в Вятском палеонтологическом музее. О проекте рассказал представитель учреждения Леонид Кавардаков.





Археологи раскопали кости древней рептилии в Кировской области ещё в 1998 году. Лишь теперь их узучением занялась палеонтолог Юлия Сучкова. Она проанализировала фрагмент нижней челюсти и ряд других частей скелета. Сравнение с известными звероящерами позволило выделить новый вид протомлекопитающего.

В настоящее время ученая описывает открытую рептилию в научной статье. Установлено, что древний хищник обладал размерами небольшой собаки и массивным черепом. Предполагается, что около 260 миллионов лет назад животное питалось более мелкими парейазаврами или парарептилиями. Ему присвоили имя "кокшаров" - в честь бывшего названия города Котельнич. Именно рядом с ним была сделана находка.

Леонид Кавардаков рассказал ТАСС, что под Котельничем расположено одно из самых крупных залежей парейазавров во всем мире. Останки этих животных находят здесь с 1933 года. С тех пор исследователям Кировской области удалось отыскать в почве более 20 новых видов. Вероятно, древним ящерам пришлась по вкусу местность у крупной реки.