Спать дольше 6-8 часов опасно для здоровья. К такому выводу пришли медики, проведя многолетнее исследование. Результаты изысканий опубликованы в журнале Focus.

Основной опасностью продолжительного сна являются осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, что может привести к преждевременной смерти.

Ученые из Канады и Китая восемь лет наблюдали за 116 тыс. участников эксперимента, возраст которых варьировался от 35 до 70 лет. За эти годы умерло свыше 4 тыс. человек, еще примерно столько же перенесли сердечный приступ или инсульт.

По итогам исследования специалисты установили, что риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 5% больше у тех, кто регулярно спал 8-9 часов. У тех же, кто предпочитал проводить больше 10 часов во сне, такой риск увеличивался до 41%.

Однако медики напоминают, что мало спать также опасно для здоровья. Сон менее 6 часов может повлечь развитие хронических заболеваний. Оптимальным временным промежутком ученые назвали сон в 6-8 часов.