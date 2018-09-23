Остров-призрак исчез с карт Google Maps. С 2012 года его невозможно найти с помощью приложение. На это ссылается The Sun.

Таинственный остров был впервые нанесен на карту Джеймсом Куком в 1774 году. Его местоположение определялось в южной части Тихого океана (недалеко от Австралии). Позже некоторые мореплаватели также отмечали существование острова.

По данным исследователей, параметры острова составляли 24 км в длину и 8 км в ширину.

Однако в 1979 году остров-призрак исчез с карт морского пространства. Ученых долго пытались разгадать: существует ли остров в природе. Экспедиция 2012 года не нашла никаких признаков существования объекта. Поэтому со всех современных ресурсов Google Maps его исключили.

Ученые предполагают, что остров по своей природе относился к пемзовым плотам, которые путешествуют по водному пространству. Со временем они насыщаются водой и уходят на дно.