Ученые: Возрастает количество людей, страдающих старческим слабоумием

Совместные исследования российских и зарубежных ученых, опубликованные в Lancet Neurology. говорят о том, что количество больных Альцгеймером и другими старческими расстройствами только возрастает.

Согласно данным за последние 25 лет число больных Альцгеймером и другими видами слабоумия возросло в два раза. Всего в мире насчитывается 44 млн. человек, страдающих подобными недугами. За основу исследования были взяты данные 190 стран мира. К примеру, всего 20 млн. человек страдали старческим слабоумием в 1990 году.

На территории России в 2016 году проживал 1 млн. человек, страдающих старческим слабоумием. Об этом рассказал Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, участвовавший в публикации данных. Теперь слабоумие входит в пятерку самых страшный болезней для россиян, приводящих к смерти, среди них: инсульты, ишемия, инфаркты, обструкционная болезнь легких.

Данные показывают, что пожилые люди более подвержены Альцгеймеру и другим похожим заболеваниям. Кроме того, женский пол гораздо чаще мужского рискует заболеть слабоумием в преклонном возрасте. Среди женщин 27 млн. человек больны, а среди мужчин – 17 млн. По мнению ученых, эта разница обусловлена тем, что у женщин иначе работает мозг и кровеносная система. Также, они живут дольше мужчин.

Ученые уже назвали свои наблюдения «эпидемией слабоумия», поэтому необходимо как можно скорее создать эффективное лекарство от этого явления.