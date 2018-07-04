Ученые: Секрет долгожительства попугаев кроется в их геноме

Американскими учеными был исследован геном попугая вида синелобый амазон (Amazona aestiva). Его сравнили с ДНК других птиц 30 разных видов. Уникальные структуры в генах попугая помогли понять склонность этих птиц к долгожительству.

Над исследованием работали сотрудники Университета Карнеги - Меллона в Питтсбурге и Орегонского университета здоровья и науки. Исследовательница Морган Виртлин рассказала, что ее коллег привлекло то, что попугаям подвластна долгая жизнь до 90 лет в неволе, что соответствует нескольким векам для человека. Чтобы выяснить природу такого долгожительства, они проанализировали гены попугая. Среди них нашлись особенные генетические структуры. Они способствуют активности теломеразы – фермента, отвечающего за хромосомы, которые уменьшаются при делении клеток. От этих хромосом зависит то, сколько раз успеет разделиться клетка перед тем, как погибнет. В этом и заключается старение организма попугая. Если бы восполнение этих хромосом, называемых теломерами, было возможно, это обеспечило бы бессмертие клеточной структуры.

Далее учеными была обнаружена система, регулирующая жизненный цикл клеток. Эта система развивалась параллельно эволюции той генетической структуры, которая активизирует теломеразу. Именно это, по мнению ученых, помогает попугаям избегать раковых опухолей, которые могут появляться у птицы на свободе.

Также, у птиц были выявлены так называемые паралоги – гены, образующиеся при удвоении исходного гена в случае мутации хромосом. Ученые связывают паралоги с генами человека, связанными за когнитивными способностями.

Следующей особенностью попугаев, которая интересует ученых, является их речь. Морган Виртлин сообщила, что в будущем ученые постараются разгадать первопричину возникновения их речевых способностей.