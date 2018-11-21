Голодание перед анализом крови на холестерин может навредить диабетику – учёные

Специалисты Мичиганского государственного университета в Восточном Лансинге развенчали старый миф, в который продолжают верить врачи в ряде развитых стран мира, в том числе, и в США.

Учёные рассказали, что многие врачи до сих пор просят пациентов-диабетиков ничего не есть и не пить, кроме воды, за некоторое время до планового анализа крови на уровень холестерина. Это делается, чтобы якобы не исказить результаты анализов. Однако учёные во время исследований на 525 пациентах доказали, что подобный подход может существенно навредить больным. Особенно тем, кто регулярно принимает инсулин или сульфонилмочевину, поскольку голодание приводит к низкому уровню сахара в крови.

Причём пациентам с диабетом необходимо продолжать приём препаратов, несмотря на вынужденное голодание. Последствия таких мер могут быть самыми разными - от лёгкого недомогания до потери сознания. К тому же, низкий уровень сахара, который не отображает реальное состояние диабетика, может запутать самого врача, что приведёт к неверным рекомендациям пациенту с его стороны. Поэтому учёные рекомендуют не голодать перед анализом крови, а принимать такую же пищу и в таких же количествах, не нарушая личные ежедневные нормы.