В Сибири учёные предложили способ шифрования информации через атмосферу

В Министерстве образования и науки сообщили о новой разработке ученых Сибири, которые предлагают шифровать информацию с помощью свойств атмосферы.

Учеными Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева в Томске создается беспроводная оптическая связь с емкими каналами, где атмосфера будет зашифровывать информацию для передачи. Для этого будут использованы вихревые пучки, в которых закручивается свет. Они будут выступать сетевыми емкостями для информации. Главная задача на данный момент – понять, как наилучшим образом создавать такие пучки, помещать в них данные и осуществлять отправку через атмосферу и избежать искажений. В первую очередь, будет создана установка, генерирующая вихревые пучки.

Ученые надеются, что при помощи природных свойств турбулентной атмосферы она самостоятельно будет создавать криптографический ключ для шифрования и расшифровки информации.

Благодаря этим исследованиям появится возможность передавать большой поток информации, который с каждым днем увеличивается.