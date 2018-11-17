Ученые создали самый маленький в мире сенсор для защиты от рака

Носимый девайс по размерам похож на таблетку, гаджет умещается на ногте большого пальца руки. Основное назначение сенсора – защита от рака кожи и солнечных ожогов.

Ученые из США создали самый маленький в мире сенсор для защиты от рака. Как передает издание EurekAlert, мини-гаджет способен замерять УФ-излучение, а также фиксировать изменения в инфракрасном спектре. Сенсор будет предупреждать человека о том, что ему могут грозить солнечные ожоги.

Зная об опасности, человек получит возможность уберечься от пагубного влияния УФ-излучения, что может помочь избежать рака кожи. Сенсор разработали специалисты из Northwestern University. По мнению разработчиков, гаджет можно прикрепить на головной убор или же надеть в качестве кулона на цепочку.

По мнению ученых, самый маленький в мире сенсор для защиты от рака способен уберечь людей от излучения, из-за которого каждый год у сотни тысяч человек диагностируются опухоли. По данным, сенсор практически невозможно уничтожить. Он также полезен и для врачей, так как с ним медики смогут узнать, как долго пациент находится на солнце. Разработка кажется экспертам весьма эффективной, ведь при таких маленьких размерах гаджет способен защищать людей от рака, не требуя множества манипуляций и дополнительных покупок.