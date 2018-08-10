Ученые поняли, как у человека возникает вдохновение

Чтобы узнать ответ, они провели эксперимент с добровольцами, используя функциональную МРТ. Подробности об этом передает агентство MedicalXpress.

Исследованием руководили профессора Гушер Ламберт и Джонатан Каган. Вместе со своими коллегами они работали в научной лаборатории при Университете Миссисипи. Их целью было узнать, в какой части мозга у человека возникает вдохновение. Они набрали добровольцев-дизайнеров и дали каждому задания. Они должны были принимать решения в процессе разработки проектов в то время как специалисты наблюдали за их областями центрального отдела нервной системы.

По окончанию эксперимента ученые поняли, как у людей возникает в голове творческий процесс. Они заметили, что при этом у добровольцев начинали активно работать области, связанные с проницательностью. Также они отмечают, что при этом запускались неврологические процессы.