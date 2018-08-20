Учёные выявили психологическую связь между теориями заговора и креационизмом

Исследователи убеждены, что сторонники подобных теорий – носители телеологического мышления.

В основе такого мышления лежит идея о том, что всё возникло и существует с определенной целью. 3-летний ребёнок может объяснить, что дождь идёт для того, что полить растения, а листва на деревьях для того, чтобы люди могли укрыться в её тени. Понятно, что это не так, но определённая категория людей мыслит именно в таком ключе. Телеолог с готовностью подтвердит, что глобальное потепление – это козни вражеских государств, а вакцинация – попытка истребить человечество. Существует всё больше доказательств того, что потакание теориям заговора подталкивает людей отказаться от научных доказательств процессов в той или иной сфере.

Исследователи выявили, что телеологическое мышление находится в прямой психологической связи с теориями заговора и креационизма. Известно, например, что креационисты – противники теории эволюции и научных доказательств происхождения видов. Они же склонны верить в заговоры и конспирологию, что является следствием всё того же телеологического мышления. Прошедшие исследования показали его связь с отказом от дарвинистских учений и принятием его псевдонаучной альтернативы - креационизма. Такие люди с лёгкостью подстраивают под свои теории любые текущие проблемы, не считаясь с объективной реальностью.