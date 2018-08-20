Ученые разделили алкоголиков на пять типов

Данное разделение поможет систематизировать алкоголизм и подобрать индивидуальное лечение недуга.

Американские ученые из Пенсильвании сумели разделить людей, страдающих алкогольной зависимостью, на несколько категорий. В ходе исследования были изучены почти 6 тысяч алкоголиков, в возрастном сегменте от 18 до 64 лет. Психологи и наркологи работали с мужчинами и женщинами одинаково. Данные исследования опубликованы изданием Alcohol and Alcoholism.

В результате проделанной работы, американским специалистом удалось выявить пять ярко-выраженных групп. В первой, самой обширной группе (34%) оказались люди, не испытывающие радости от выпитого спиртного. Отказаться от рюмки крепкого напитка им не позволяет психологическая и глубокая зависимость. Попытки исключить алкоголь из рациона приводят к абстиненции, которую называют «синдромом отмены». С данной проблемой часто сталкиваются наркозависимые люди. Четверть исследуемых попала в группу «травмоопасности». Это были в основном пожилые мужчины после 50 лет, которые рискуют после выпитого спиртного попасть в аварию, подраться, другими словами получить травмы и увечья. 21% алкоголиков попал в группу «беззаботных». Это, как правило, молодые люди, уверенные, что еще могут соскочить. В группу «неконтролируемых» попали 13% людей, которые не могут остановиться, если выпили рюмку алкоголя. В последнюю, самую сложную группу попали те, кто собрал все предыдущие симптомы. На их лечение могут понадобиться огромные усилия. Таких людей было выявлено 7%.