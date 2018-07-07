Ученые раскрыли секрет бегающих по воде гекконов

Представители Hemidactylus platyurus удерживаются на поверхности благодаря четырем физическим явлениям. Они подробно описаны в статье журнала Current Biology.





Сотрудник Калифорнийского университета в Беркли Роберт Фалл и его команда обратили внимание на южноазиатских плоскохвостых гекконов. Эти животные способны бегать по воде, почти как по твердой поверхности. При этом разгоняются до 1 метра в секунду. Такая скорость позволяет им без труда ловить насекомых и удирать от более крупных хищников.

Хождение по воде не ново для природы. Так легкие пауки и насекомые передвигаются по водной глади благодаря поверхностному натяжению. А водоплавающие птицы (вроде уток) и дельфины отталкиваются от жидкости, задействуя хвост или конечности. Подобный принцип использует ещё одно известное пресмыкающееся - шлемоносный василиск. Он буквально бегает по водоемам, используя мощные толчки перепончатых лап.

Ученые составили специальную шкалу и обнаружили, что гекконы зависли посредине между двумя концепциями. Они весят около шести граммов - тяжелее членистоногих, но легче того же василиска. Это позволило им использовать специфические законы физики.

Роберт Фалл вместе с коллегами раскрыли секрет гекконов во время экспериментов. Подопытного заставили бегать в аквариуме перед высокоскоростной камерой. Оказалось, что они пользуются как поверхностным натяжением, так и своими лапами. Вдобавок, они загребают под себя пузырьки воздуха и скользят по воде на собственной гидрофобной коже. Дополнительного ускорения придают боковые взмахи хвоста. Последний также выступает стабилизатором. Авторы исследования отметили, что уникальный вид сочетает в себе сразу все известные способы передвижения по воде.