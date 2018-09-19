Чёрная смерть в веках: Найден древнейший образец чумы возрастом 5.5 тысяч лет

Сегодня, 11:47 \\ Наука

На территории Швеции обнаружен древнейший из известных на планете образец бактерий чумы. Считается, что именно он мог искоренить первые поселения Европы возрастом 5.5 тысяч лет назад.

 Как рассказывают учёные, примерно 6000 лет назад появляются первые поселения в Европе, а через несколько сотен лет внезапно исчезают. Одновременно с этим появляется чума, распространявшаяся на первых колёсах и бычьих упряжках.

Известно, что людская цивилизация пережила несколько особо крупных пандемий чумы.

Сюда входит чума 6го века в Византии и Средиземноморье, уничтожившая более 100 млн. человек, и средневековая «чёрная смерть», снизившая население Европы на треть.

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