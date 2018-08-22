В центре Москвы случайно раскопали массовое захоронение 17 века

Рабочие заметили скелетированные останки во время прокладки тротуаров. Об этом из своих источников сообщает Telegram-канал Mash.

Строители начали рыть котлован в пределах улицы Дурова в центре Москвы. Они случайно задели участок почвы, откуда высыпались кости и черепа. Руководство проекта приостановило строительные работы и вызвало на место происшествия ученых.

Археологи начали раскапывать участок и зафиксировали массовое захоронение. Его датировали 17 веком. Под слоем почвы сохранились останки сотен человек. Предположительно, давних москвичей. По мнению специалистов, они наткнулись на кладбище под названием "Божий дом". Сейчас они изучают объект более детально.

Центр Москвы в последнее время стал источником крупных исторических находок. Так в октябре на Серебрянической набережной нашли руины древнего рабочего поселения. Оно тоже существовало примерно в 17-18 веках.