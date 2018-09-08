Следы жуткой катастрофы прошлого обнаружены в Антарктиде

Сегодня, 09:02 \\ Наука

Следы жуткой катастрофы прошлого обнаружены в Антарктиде. С таким заявлением выступили испанские ученые, которые являются сотрудниками Института наук о земле.

 Специалисты установили, что 4 тыс. лет назад в Антарктиде произошла катастрофа, которую ученые считают самой масштабной за минувшие 12 тыс. лет.

На территории Антарктиды расположен остров Десепшн. Предполагалось, что он оформился несколько тысячелетий назад (не менее 7 тыс. лет назад). Однако последние исследования показали, что возраст острова может быть значительно меньше.

Десепшн был открыт еще в 1820 году. За десятки лет на нем было зафиксировано более 20 мощнейших извержений. По мнению исследователей, сам остров оформился в результате одного из таких извержений.

Ученым Антарктиды удалось найти следы жуткой катастрофы, которая в прошлом случилась на острове. Проведя ряд исследований, специалисты установили, что остров появился только 4 тыс. лет назад.

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Автор - Мария Титова
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