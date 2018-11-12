В Китае изобрели долговременную перезаписываемую бумагу

В китайской провинции Фуцзянь группа ученых из местного университета представила миру новую разновидность перезаписываемой долговечной бумаги. Свои выводы они разместили в ACS Applied Materials & Interfaces.

Новинка не только перезаписываема, ее легко производить. Изобретение представляет собой три составляющих: обычная бумага с нанесенным термохромным слоем с одной стороны и черным фототермическим тонером с обратной стороны. Способность к перезаписи бумага получает именно с помощью термохромного слоя. Составляющие этого слоя: образователь цвета, проявитель и растворитель.

Механизм действия бумаги сосредоточена в термохромном слое. В стандартных условиях он обладает синим цветом. Стоит его нагреть больше, чем на 65 градусов по Цельсию, как растворитель перейдет в жидкое состояние, а образователь цвета станет бесцветным из-за изменений в структуре его молекулы. Благодаря действию растворителя температура затвердевания раствора снизится до -10 градусов, возобновив взаимодействие веществ. Все эти манипуляции позволяют бумаге сохранить цвет при комнатной температуре.

Как пример, ученые предлагают писать на такой бумаге ручкой с нагреваемым наконечником. Таким образом, получится белая запись или изображение на синем фоне. Инфракрасное излучение также способно изменить цвет бумаги.

После проверки китайские исследователи заключили, что новая бумага теряет лишь немного красочность после 100 перезаписей. Она может сохранить сделанные на ней рисунки на полгода или больше. На бумаге четко отобразится даже QR-код.

Китай не первый раз трудится над усовершенствованием или заменой обычной бумаги. В январе текущего года китайские химики попытались решить проблему с большим расходом обычной бумаги. Они произвели свою многоразовую версию. Все, что будет написано и нарисовано на ней при помощи струйного принтера, можно стереть и воспроизвести заново. Свои чудо-способности изобретение сохраняет даже после 9 циклов использования.