Ионные двигатели BepiColombo прошли успешную проверку

Сегодня, 20:32 \\ Наука

Специалисты протестировали двигатели аппаратов, которые в октябре этого года отправились в путь к первой планете Солнечной системы – Меркурию. Все четыре ионные установки работают исправно.

В рамках миссии состоялся запуск трёх аппаратов, один из которых обеспечит полёт зондов до планеты, а два других займутся изучением поверхности и химического состава Меркурия. Миссия является совместной работой Евросоюза и Японии, при участии России.

Сотрудники Европейского космического агентства запустили миссию BepiColombo 20 октября. Аппараты должны будут долететь до Меркурия в декабре 2025 года. После посадки зонды будут изучать планету в течение года.

Об успешных испытаниях двигателей в космосе пишет портал New Atlas. Отмечается, что все четыре ионных двигателя Т6, которые разработала британская компания QinetiQ, считаются самыми мощными из всех двигателей, когда-либо отправленных в космос, и должны за 29 циклов включений разогнать аппарат до необходимой скорости. Это позволит зонду преодолеть девять млрд. километров за семь лет. Кроме того, за это время он совершит три гравитационных манёвра вокруг Земли, Венеры и Меркурия.

Ранее российские учёные сообщили, что на борту BepiColombo состоялся тестовый запуск и проверка систем двух научных приборов – ФЕБУС и МСАСИ. Всего на зондах находится 16 научных приборов, четыре из которых разработаны с участием российской стороны.

До сих пор специалисты отправляли к Меркурию только два исследовательских аппарата «Маринер-10» в 1970 году и «Мессенджер» в 2011 году, однако они собрали не так много сведений о планете, в связи с чем она остаётся одной из самых малоизученных.

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Автор - Елена Андреева
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