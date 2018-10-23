Учёные определили возраст, когда младенец узнает аккаунт мамы в соцсети

Сегодня, 18:24 \\ Наука

Специалисты прибегли к помощи инфракрасной спектроскопии.

Известно, что новорожденные в силу возрастных особенностей зрения не могут узнавать лиц на фото. Учёные из Токийского университета в течение 14 месяцев наблюдали малышей, чтобы определить возраст, когда они смогут распознать аккаунт своей мамы в соцсети. Исследователи с помощью неинвазивной инфракрасной спектроскопии измеряли активность мозга ребенка, в то время как он рассматривал фото родительницы в профиль и анфас. Выяснилось, что в возрасте 3 месяцев гемодинамические реакции на знакомый облик были очень слабые, но уже в 6 и более месяцев это проявлялось в большей степени.

Линейный регрессионный анализ показал, что примерно в 5,5 месяцев ребенок постепенно распознает профиль лица, а к 8 месяцам нервные механизмы младенца чётко реагируют на оба варианта. Специалисты оговорились, что у многих детей время визуального «узнавания» мамы наступает по-разному и зависит от многих факторов. Поэтому важно, общаясь с ребёнком, поворачиваться и в профиль, и анфас.

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Автор - Мария Ремарк
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