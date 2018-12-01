Ученые с Урала изобрели уникальную систему для удаленного лечения проблем мозга

Сегодня, 02:30 \\ Наука

Медики смогут одновременно следить за десятками пациентов, проходящих несложную процедуру. О проекте рассказала пресс-служба Уральского федерального университета.


 

Сотрудники заведения во главе с профессором Владимиром Кублановым изобрели новую систему. Она состоит из двух электродов, которые помещают в особое место на шее больного. Легкие электрические разряды будут стимулировать сразу несколько участков спинного и головного мозга: кору, ствол, мозжечок, вегетативные ядра, кровеносные сосуды и серое вещество.

При этом пациенты могут отдыхать дома или выполнять предписанные физические упражнения. Врачам предстоит удаленно контролировать процесс через специальное приложение для смартфона. Устройство связывается с нейростимулятором на шее человека через Bluetooth Low Energy API.

Разработчики отчитались, что уже провели успешные клинические испытания. Уникальная система помогла пациентам достигнуть значительных успехов в лечении аутизма, рассеянного склероза, мигрени, вегетососудистой дистонии, депрессивно-тревожных расстройств, проблем с речью и слухом. Кроме того, некоторых больных удалось выести из вегетативного состояния. В настоящее время изобретатели выбирают партнеров для распространения аппаратов на коммерческой основе.

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Автор - Александр Лубяной
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