Астрономы обнаружили мощный сигнал из далёкой галактики

Международная команда астрономов засекла уникальный источник рентгеновского излучения (ULX) в эллиптическом звёздном скоплении Messier 86.

От Земли источник отделяет примерно 52 миллиона световых лет, а от центра Messier 86 - 62 тысячи световых лет, как сообщается в исследовании, размещённом на научном портале Phys.org.

Обнаружить сигнал удалось с помощью космического аппарата NASA Chandra.

Для большинства галактик характерен только один ULX, но, как отмечают учёные, Messier 86 имеет как минимум два подобных источника. Первый из них идентифицировали в 2011 году, а другой в новой работе описала команда учёных из Техасского технического университета. Один из сотрудников университета, Леннарт ван Хаафтен отмечает, что такое явление достаточно странное, так как ранее они не сталкивались с подобным.

Уникальность обнаруженного источника астрономы объясняют жёстким спектром, переходным поведением, высокой яркостью и его местоположением.

Ранее неизвестный космический радиосигнал приняли учёные Международного центра радиоастрономических исследований. Уточняется, что он пришёл из глубин Млечного пути. Специалисты так и не сошлись во мнении, создан сигнал искусственно или является «эхом» Большого взрыва.