Астрономы обнаружили мощный сигнал из далёкой галактики

Сегодня, 17:11 \\ Наука

Международная команда астрономов засекла уникальный источник рентгеновского излучения (ULX) в эллиптическом звёздном скоплении Messier 86.

От Земли источник отделяет примерно 52 миллиона световых лет, а от центра Messier 86 - 62 тысячи световых лет, как сообщается в исследовании, размещённом на научном портале Phys.org.

Обнаружить сигнал удалось с помощью космического аппарата NASA Chandra.

Для большинства галактик характерен только один ULX, но, как отмечают учёные, Messier 86 имеет как минимум два подобных источника. Первый из них идентифицировали в 2011 году, а другой в новой работе описала команда учёных из Техасского технического университета. Один из сотрудников университета, Леннарт ван Хаафтен отмечает, что такое явление достаточно странное, так как ранее они не сталкивались с подобным.

Уникальность обнаруженного источника астрономы объясняют жёстким спектром, переходным поведением, высокой яркостью и его местоположением.

Ранее неизвестный космический радиосигнал приняли учёные Международного центра радиоастрономических исследований. Уточняется, что он пришёл из глубин Млечного пути. Специалисты так и не сошлись во мнении, создан сигнал искусственно или является «эхом» Большого взрыва.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона градусов плазмы при помощи специальной установки. По словам учёных, уже к 2025 году можно будет запустить первый...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Неправильная орбита спутников позволила ученым подтвердить Общую теорию относительности

 При помощи атомных часов они расчитали смещение времени возле Земли в 5,4 раза точнее....

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

В Канаде нашли ранее неизвестную гигантскую пещеру

 Геодезисты пока что не определили глубину пещеру, так как грот залит водой. Ученые...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ