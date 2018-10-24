Старейшая дикая птица продолжает нести яйца

Сегодня, 15:30 \\ Наука

В 2018 году самка альбатроса возрастом не менее 68 лет снова прилетела на Гавайские острова для выведения потомства. Об этом сообщают представители американской Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных.


 

Особь по кличке Уиздом считается биологами старейшей дикой птицей на всей планете. Она принадлежит к темноспиным албатросам. Этот вид обитает на севере Тихого океана, а в сезон размножения массово заселяют острова на атолле Мидуэй. Впервые Уиздом в 1956 году окольцевал ученый из США Чендлер Роббинс. На тот момент птице было около 6 лет.

Биолог снова встретился с альбатросом в 2002 году. Он удивился, найдя птицу с номером, оставленным 46 лет назад. Спустя 4 года Чендлер Роббинс стал свидетелем знакомства Уиздом с самцом Акеакамаи, который стал её верным партнером. С тех пор пара ежегодно по два месяца высиживает птенцов, сменяя друг друга в гнезде. Как оказалось, Уиздом до сих пор продолжает нести яйца, не смотря на рекордный возраст.

Исследователи пишут на сервисе Tumblr о ещё одном феномене, связанном со старейшей птицей. В прошлом году ученые заметили у гнезда Уиздом взрослого шестилетнего альбатроса. Судя по кольцу, особь приходится ей детенышем. Это первый зафиксированный случай возвращения потомтсва. По словам Келли Гудэйл, на гнездовье пожилую Уиздом со всех сторон окружают дети, внуки и более далекие родственники.

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Автор - Александр Лубяной
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