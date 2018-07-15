Ученые создадут авиатренажер, вызывающий кислородное голодание

Данное изобретение поможет будущим пилотам ощутить все симптомы гипоксии до первого полета.

Испанские ученые работают над созданием тренажера для летчиков, который будет вызывать кислородное голодание. Главной целью такого метода будет обучение испанских летчиков правильному поведению при гипоксии, распознаванию первых симптомов и облегчению протекания нехватки кислорода в полете. Над созданием нового аппарата работают компании iAltitude и Indra. Данную информацию сообщило издание Defense Aerospace.

Первым шагом к созданию тренажера стал прибор, который в процессе обучения мог постепенно прекращать подачу воздушной смеси в маску летчика. При этом инструктору такой прибор не монтировали. С помощью этого исследования, эксперты собрали вариативность реакций пилотов на гипоксию. Все полученные данные будут учтены в будущем авиатренажере. Гипоксия возникает у человека в том случае, если кислород в крови снижен. Основными симптомами диагноза являются помутнения в сознании, головокружения, дезориентация, временное ухудшение зрения и даже обморок. Периодически, профессиональные летчики сталкиваются с этой проблемой в кабине истребителя.