Ученые: Бактерии-патогены лишаются клеточных стенок из-за стресса

Новая работа ученых, размещенная в журнале Nature Communications, может помочь в понимании поведения бактерий-патогенов, а точнее, как они избегают иммунитета в теле жертвы. Ученые-биологи выяснили, что при стрессе бактерии лишаются своей клеточной стенки.

Известно, что клеточная стенка определяет форму бактерий, а также обеспечивает нужное содержание веществ, выступая препятствием между внешней и внутренней средой. Образование бактерии можно подавить искусственным образом, тогда она вырастет без стенки. Такая бактерия под названием L-форма может образоваться там, где присутствует много антибиотиков или ферментов, которые разрушает клеточные стенки.

Биологи в ходе эксперимента подвергли осмотическому стрессу бактерии актиномицеты. Выяснилось, что под таким воздействием они естественным путем образуют клетки совсем без стенок или с частичным их отсутствием. Из-за стресса вода покидает внутренность клеток. Подобное также может происходить в море, так как морская вода намного солонее, чем бактериальная цитоплазма.

Глава микробиологического исследования Деннис Клэссен из Лейденского университета в Нидерландах рассказал, что для человека актиномицеты не представляют опасности. Однако нужно иметь ввиду, что изученное явление может наблюдаться у других бактерий-патогенов. Ученый считает, что проведенный эксперимент поможет понять, как эти бактерии прячутся в организме человека, ведь иммунитет способен ориентироваться на клеточную стенку.