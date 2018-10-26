Российские учёные научились быстро определять качество виски

Новую методику разработали химики из Московского государственного университета. Она позволит не только определить качественные характеристики напитка, но и его происхождение.

Как сообщили в пресс-службе университета, в настоящее время, чтобы выявить фальсификаты виски, приходится использовать сложные и дорогостоящие методы. Однако московские химики под руководством доктора химических наук, ведущего сотрудника кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Михаила Беклемишева предложили новый способ классификации виски путём флуориметрии. Новая разработка получила название «флуоресцентный язык».

И. о. декана химического факультета МГУ Степана Калмыкова сообщила, что их метод флуориметрии позволяет не только определять качество виски, но также сравнивать и различать иные сложные продукты, находить подделки продуктов и биодобавок. Учёные отмечают, что виски отличается достаточно сложным способом приготовления, из-за чего становится труднее оценить напиток и найти фальсификаты. Однако российские химики выяснили, что этот процесс происходит быстрее, если взять несколько десятков флуоресцентных веществ и смешать их с порцией виски. Кроме того, они надеются, что их разработка поможет определять некоторые заболевания у людей и животных.

В пресс-службе также уточнили, что результаты исследования опубликованы в журнале Microchemical Journal.

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