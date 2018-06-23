Учеными пойман гигантский сирен с "леопардовым" окрасом

Новый вид саламандр спустя 5 лет был наконец-то пойман техасскими учеными из Университета Сул-Росс. Крупногабаритный сирен имеет необычную леопардовую окраску.

Все началось с того, что на территории штата Флорида заговорили о странном животном. По мнению, жителей, он больше походил на угря с пятнами, как у леопарда. Когда ученые смогли изучить необычное существо, было установлено, что оно относится к земноводным, а не к рыбам. Назвали его Siren reticulata.

Хвостатое земноводное из подотряда Salamandroidea по своим размерам превосходит остальных особей своего же подотряда, достигая 61 см в длину. Об этом сообщил исследователь Дэвид Стин. Он поделился тем, насколько тяжело было поймать животное для изучения, так как обитает оно преимущественно в мутной воде, не появляясь на поверхности.

На исследование у зоологов ушли долгие 5 лет, они отдавали занятию свое свободное время. Более того, финансировать исследование приходилось самостоятельно. Работу с генетическим анализом завершить пока что не удается. Причина в том, что один из зоологов перестал контактировать с коллегами.

Результаты описания сирена зоологи разместили в журнале PLOS One. О находке также рассказал National Geographic.

Впервые представителей сиреновых поймали в 1970 году. Детально описать его так и не получилось, и долгое время он никому не встречался. Задние конечности сирена уменьшены, из-за чего его долгое время считали угрем. В качестве еды животное предпочитает моллюсков и насекомых. В районе головы расположены некие жабры, напоминающие деревья. Они намного крупнее, чем у других представителей вида. Сирен не имеет век. У него также нет зубов, вместо них – клюв.