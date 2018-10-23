Картинки не спасут: ИИ научился читать "капчу"

Сегодня, 11:15 \\ Наука / От редакции

Нейросеть из Китая распознает зашифрованные символы за доли секунды. Об этом пишет портал Techxplore по статье, представленной на конференции CCS в Торонто.


 

"Капча" представляет из себя метод защиты сайтов от вредоносных веб-ботов. Предполагается, что автоматические алгоритмы не способны различать измененные буквы или цифры. Поэтому сайты предлагают пользователям разглядеть на картинках наклоненные, размытые, неполные, перечеркнутые или обладающие другими изъянами символы, а затем вписать их в специальное поле.

Эту систему смогли разругить программисты из Пекинского и Ланкастерского университетов. Они разработали собственный искусственный интеллект, который заставили опытным путем подбирать ключи к картинкам, искаженным на манер "капчи". В итоге алгоритм без особого труда научился почти безошибочно читать 33 метода визуального шифрования. Создатели отмечают, что 11 из них служат для защиты популярных сайтов, таких как eBay или Википедия.

Как отметил доктор Чжэн Ван из Ланкастерского университета, разработчики успешно показали несовершенство современных "капч". ИИ доказал, что они не спасут веб-ресурс от обученных программ злоумышленников. Поэтому исследователи призвали интернет-сообщество к поискам более надежных методов защиты от ботов.

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Автор - Александр Лубяной
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