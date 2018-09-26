Китайские ученые создадут объемную карту нейронных связей человеческого мозга

Сегодня, 10:39 \\ Наука

3D-схема поможет детальнее разобраться в работе мозга.

Китайские эксперты намерены разработать объемную карту человеческих нейронов, чтобы изучить способности мозга к обработке и хранению информации. Ученые предполагают, что созданная модель позволит изучить процессы каждого отдельного нейрона. Таким образом, китайские специалисты хотят выяснить, от чего зависит предрасположенность человека к искусству, точным наукам и так далее. Данную информацию предоставило издание Синьхуа.

Кроме нейронной сетки, на будущем макете будут расположены копии кровеносных сосудов мозга. Руководитель проекта Ло Цинмин сравнил будущую разработку с объемным макетом леса, где кроме общей картинки можно рассмотреть каждое дерево по-отдельности. «3D-карта нейронов и сосудов человеческого мозга даст ответы на многие вопросы. Именно с ее помощью можно будет научиться предупреждать заболевания мозга и сделать весомый шаг в развитии искусственного интеллекта», - рассказал Ло Цинмин.

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Автор - Антон Словацкий
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