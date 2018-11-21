Таинственный источник тепла уничтожает льды Антарктиды. Если процесс не остановить, то ледяной щит Земли исчезнет.

Вокруг континента всегда существовало множество слухов и таинственных историй (по одной из них в 1945 году сюда сбежала верхушка фашистской власти).

Однако сейчас в мире ученых разнеслась новая шокирующая информация. Международная группа исследователей установила, что подо льдами Арктики находится некий источник тепла неизвестного происхождения. Под его влиянием происходит медленное таяние ледяных глыб.

Ученые определили, на какой глубине находится источник, вырабатывающий тепло. Это расстояние составило 3 км. Его мощность составляет 120 мВт на квадратный метр. По подсчетам специалистов, такая энергия преобразует в воду 6 мм льда в год.

Считается, что это незначительная цифра. Но ученые говорят о том, что процесс длится как минимум тысячи лет (а, возможно, и миллионы).

Ситуацию усугубляет тот факт, что вода скапливает в озера, которые находятся под толщей льда. Это также способствуют разрушению ледяного покрова Антарктиды.