Фастфуд изменяет ход эволюции птиц. Исследования были проведены на Галапагосских островах среди разных видов птиц.

Американский эксперт Луис де Леон заявляет, что прикорм диких птиц пищей человека может иметь непредсказуемые последствия. Результаты трудов были опубликованы в издании Evolutionary Applications.

Галапагосские вьюрки (зяблики) известны тем, что побудили Ч. Дарвина на разработку знаменитой теории эволюции. Известно, что предок этой птицы поселился на островах около 2 млн. лет назад. Сегодня в природе их более десятка разных видов.

Американские ученые провели сравнительный анализ птиц живущих в естественной среде на острове Санта-Крус. Было установлено, что существует два вида зябликов, которые отличаются размером клюва. В городской же среде различия между вьюрковыми отсутствовали. Данные сопоставили с исследованиями 1970-х гг., которые показали некоторую эволюцию.

Ученые предположили, что выявленные изменения могут быть связаны с рационом питания и урбанизацией в регионе.

Тестирования показали, что зяблики, обитающие в городской местности, предпочитают фастфуд натуральной еде. В то время как птицы, обитающие естественной природной среде, игнорируют такую пищу.

Луис де Леон считает, что «давление отбора, которое естественным образом удерживало бы их [вьюрковых] друг от друга, может ослабиться». Поэтому специалист делает вывод, что следствием этих процессов может стать «крах адаптивной радиации зябликов».

Ученые планируют продолжить свои исследования в начале 2019 года и установить, как пристрастие птиц к фастфуду может изменить эволюционный процесс.