Церемониальный центр майя обнаружили в Мексике

Сегодня, 03:59 \\ Наука

Церемониальный центр майя обнаружили в Мексике. Предполагается, что в нем могут покоиться представители знати древней цивилизации.

Находка была сделана антропологами на территории Мексики в штате Юкатан. Об этом сообщает Quadratin.

 Церемониальный центр включает в себя три строения. Здания появились в доиспанский период колонизации, и остались до сих пор нетронутыми. Две постройки центра соприкасаются с пещерой, третья находится над ней.

Также нашли пять захоронений. По предварительным данным ученых, там покоятся те, кто представлял собой привилегированный класс майя. Обнаруженный комплекс считался для майя священным пространством.

Специалисты утверждают, что найденным в Мексике постройкам не менее 2 тыс. лет.

Расцвет цивилизации приходится на период в 300-900 годы н.э. Когда Америка была открыта колонизаторами, народность уже пришла в упадок.

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Автор - Мария Титова
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