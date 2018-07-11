Учёные вырастили "очеловеченное" сердце свиньи и успешно пересадили его обезьяне

Международная команда биологов из Европы и США сообщили об успешном опыте по пересадке сердца трансгенной свиньи нескольким бабуинам.

Результаты работы учёных опубликованы в журнале Nature. Возможность пересадки органов животных в тело человека начала обсуждаться довольно-таки давно, но только год назад американский генетик Джордж Черч добился успеха в этой области. С помощью редактора CRISPR/Cas9 он смог удалить часть меток «свой-чужой» и вырастил первых частично очеловеченных свиней. Следующий шаг в пересадке органа сделал Ян-Михаэль Абихт из Мюнхенского университета, который совместно с коллегами заменил сердце бабуина очеловеченным свиным.

Чтобы опыты прошли успешно, генетики создали собственный вид трансгенных свиней, удалив у них ген A3GALT2, также участки ДНК CD46 и CD141 заменили на человеческие аналоги. Учёные отмечают, что это необходимо для защиты свиного сердца от образования тромбов после трансплантации.

Первые эксперименты прошли неудачно для учёных, сердце не смогло поддерживать жизнь обезьян. Учёные смогли улучшить результат, решив не просто держать сердце в пакете с ледяной водой, а время от времени прокачивать через орган тёплую кровь. В итоге следующие подопытные прожили примерно месяц. На этот раз решить проблему удалось с помощью лекарств для понижения артериального давления и остановки роста клеток сердца, благодаря чему бабуины прожили более 180 дней, пока их не усыпили. Учёные положительно оценивают эксперимент и считают, что в скором времени можно будет начать опыты на приматах и добровольцах, если они получат соответствующее разрешение.

Ранее стало известно, что медики впервые в мире приняли роды у женщины, которой до этого пересадили донорскую матку.