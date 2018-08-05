Ученые выяснили, чем опасна электронная сигарета

О еще неизученных опасностях электронной сигареты рассказали физиологи из США. Проведенные на мышах опыты показали риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа американских ученых во главе с Марком Олфертом занялись изучением того, как воздействуют пары электронной сигареты на живой организм. В качестве подопытных животных стандартно были выбраны мыши. Животные вдыхали пары электронной сигареты. Эксперимент показал, что кровеносные сосуды мышей стали намного быстрее стареть, со временем напоминая некую жесткую материю. После исследования животные получили большой риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые заостряют внимание на том, что такой неутешительный результат мыши получили всего лишь после одного контакта с электронной сигаретой. Это может быть плохим знаком для людей с пристрастием к «вейпу». Итоги работы обсуждались учеными-физиологами на конференции в Уэстминстере, штат Колорадо.

Впервые механизм был создан в феврале 2004 года. Процесс использования электронной сигареты именуют вейпингом. Пар внутри механизма создается за счет того, что испаряется специальная жидкость с поверхности нагревательного элемента. Электронная сигарета приобрела статус безопасной альтернативы для заядлых курильщиков или тех, кто планирует постепенно бросить вредную привычку. Также, он многими стал восприниматься как модный аксессуар. Однако безопасность «вейпа» остается под вопросом. Исследование тонкостей воздействия паров электронной сигареты на человеческий организм все еще активно продолжаются. До сих пор нет точных данных о вреде или безобидности данного устройства, так как оно еще относительно новое для человечества.