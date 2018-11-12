Учёные выяснили, как длина указательного пальца влияет на личную жизнь женщины

Сегодня, 20:49 \\ Наука

Исследование экспертов из Оксфордского университета показало, что наибольших успехов в отношении с мужчинами добиваются женщины с длинными указательными пальцами на левой руке.

Во время эксперимента учёные измерили длину пальцев у 274 женщин, а затем изучили их ДНК, как сообщает зарубежное издание Daily Mail. Кроме того, они провели опрос, во время которого участницы рассказали о своих отношениях с мужчинами. В итоге специалисты выяснили, что меньше проблем в личной жизни испытывали девушки, у которых указательный палец на левой руке длиннее, чем безымянный. Участницы с длинным безымянным пальцем пессимистично оценили отношения с мужчинами, также им характерна некоторая импульсивность. Исследователи также подобным образом рассмотрели мужские пальцы, однако не нашли какой-либо связи.

Учёные считают, что это связано с тем, что женщины понимают, что имеют много вариантов. На это может влиять неудовлетворённость нынешним партнёром, в результате чего женщины всегда готовы искать другого мужчину, чтобы испытать новые ощущения.

Ранее учёные из Эссекса в результате исследования пришли к выводу, что женщины с разной длиной безымянного и указательного пальцев с большей вероятностью стали или станут лесбиянками. Объясняется такое явление чрезмерным влиянием тестостеронов в утробе матери. Примечательно, что по отношению к мужчинам эксперимент также не дал результатов.

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Автор - Елена Андреева
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