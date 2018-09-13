Экологи: микропластик содержится в кишечнике всех видов черепах на планете

Больше всего частиц нашли у обитателей Средиземного моря. Об этом сообщает издание Global Change Biology.

Сотрудники Эксетерского университета, морской лаборатории Плимута и нескольких лабораторий Greenpeece провели масштабное исследование в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. Они отловили представителей всех семи видов черепах, которые существуют на планете, всего 102 особи, а затем исследовали содержимое их кишечника на предмет посторонних синтетических веществ.

У всех подопытных удалось найти частицы микроплатика менее 5 миллиметров в диаметре. Экологи установили, что это остатки волокон одежды, автомобильных покрышек, снастей для рыбалки и сигаретных фильтров. В общей сложности, ученые извлекли более 800 объектов. При этом эксперимент затронул лишь часть кишечника. Авторы отмечают, что количество микропластика в организме черепах может быть в 20 раз больше.

Как предполагают ученые, частицы оказываются в воде с отходами, а затем незаметно попадают внутрь животных во время питания. Это объясняет показатели в Средиземном море, которое отличается высоким уровнем загрязнения. Не ращепляясь химическими ферментами, микропластик надолго остается внутри кишечника. Как именно он влияет на здоровье черепах - пока неясно. Биологи намерены выяснить это в дальнейших исследованиях. Вполне возможно, что частицы переносят вредные микроорганизмы или изменяют клеточную структуру носителей.