Экологи: микропластик содержится в кишечнике всех видов черепах на планете

Сегодня, 19:23 \\ Наука

Больше всего частиц нашли у обитателей Средиземного моря. Об этом сообщает издание Global Change Biology.

 Сотрудники Эксетерского университета, морской лаборатории Плимута и нескольких лабораторий Greenpeece провели масштабное исследование в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. Они отловили представителей всех семи видов черепах, которые существуют на планете, всего 102 особи, а затем исследовали содержимое их кишечника на предмет посторонних синтетических веществ.

У всех подопытных удалось найти частицы микроплатика менее 5 миллиметров в диаметре. Экологи установили, что это остатки волокон одежды, автомобильных покрышек, снастей для рыбалки и сигаретных фильтров. В общей сложности, ученые извлекли более 800 объектов. При этом эксперимент затронул лишь часть кишечника. Авторы отмечают, что количество микропластика в организме черепах может быть в 20 раз больше.

Как предполагают ученые, частицы оказываются в воде с отходами, а затем незаметно попадают внутрь животных во время питания. Это объясняет показатели в Средиземном море, которое отличается высоким уровнем загрязнения. Не ращепляясь химическими ферментами, микропластик надолго остается внутри кишечника. Как именно он влияет на здоровье черепах - пока неясно. Биологи намерены выяснить это в дальнейших исследованиях. Вполне возможно, что частицы переносят вредные микроорганизмы или изменяют клеточную структуру носителей.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона градусов плазмы при помощи специальной установки. По словам учёных, уже к 2025 году можно будет запустить первый...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

В Канаде нашли ранее неизвестную гигантскую пещеру

 Геодезисты пока что не определили глубину пещеру, так как грот залит водой. Ученые...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Китайские учёные выявили связь между уровнем холодом и смертностью

Ученые выяснили, что существует взаимосвязь между холодом и уровнем смертности. В...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ