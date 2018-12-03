Учёные добились появления новой половой хромосомы у меченосцев

Исследователи изучили влияние гибридизации на геномный механизм определения пола.

Специалисты университета Констанца рассказали, что в отличие от млекопитающих, которые имеют стереотипный половой хромосомный механизм XX и XY, хромосомная система определения пола у рыб отличается разнообразием. Геномные механизмы и эволюционные причины такого непостоянства в определении половой принадлежности аквариумных обитателей остаются неизвестными. В течение 30 лет учёные наблюдали более 100 поколений меченосцев и добились появления у них новой половой хромосомы. Эксперимент включал в себя гибридизацию с обратным скрещиванием двух видов рыб.

Эти два вида имеют разные половые хромосомные системы. Новые гибридные особи снова были скрещены с мужскими видами меченосцев, и эта конструкция повторялась более чем в 100 поколениях. Биологи обнаружили, что интрогрессия - движение генетического материала от одного вида к другому и выбор фенотипов пигментации приводит к сохранению неожиданно большой материнской геномной области. Во время процесса гибридизации определяющая пол секция на Х-хромосоме одного родителя переносилась в геном гибридной рыбы. Эта передача привела к эволюции совершенно новой половой хромосомы.